Медведев рассказал о работе Абызова

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался арестованный по подозрению в мошенничестве экс-министр Михаил Абызов.

«Если говорить о системе Открытого правительства, то у меня к ней, к работе этой никаких претензий нет. Это была серьезная и вполне важная для страны работа», – сказал премьер во время прямого эфира с пользователями «ВКонтакте», передает ТАСС.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.