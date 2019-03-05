Жореса Алферова похоронили в Комарово

Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов похоронен в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.

Похороны Алферова прошли с воинскими почестями – выносом флагов России и Санкт-Петербурга, под залпы роты почетного караула и государственный гимн, сообщает «Российская газета».

Напомним, ученый скончался 1 марта на 89-м году жизни.

Церемония прощания с Алферовым прошла днем 5 марта в научном центре Российской академии наук Санкт-Петербурга.

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Являлся вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Автор более 500 научных работ, трех монографий и 50 изобретений.