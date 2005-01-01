Умер Жорес Алферов

Взгляд
2 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

Жестокая драка учениц столичной школе шокировала всю странуФото: кадр из видео
«Она двум по животу ударила, одной руку вывернула. По словам учительницы, еще одна пострадавшая девочка пришла в школу с замотанной рукой... А у четвертой девочки – сотрясение мозга. Новенькая девочка ее пнула в ухо», – рассказала газете ВЗГЛЯД Алла Брякина, мама одной из школьниц, избитых в «драке третьеклассниц» в столичной школе. Собеседница назвала свою версию причин, побудивших девочку напасть на одноклассниц. Подробности...
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Арест «российского шпиона» в Швеции отмечен серией странностей

Так проходило задержание «сотрудника российской разведки» в ШвецииФото: кадр из видео
Шведский суд арестовал человека, который, как заявляется, «поставлял российской разведке секретную и подрывающую безопасность королевства информацию». Стали известны обстоятельства задержания, появилась его видеозапись – и таким образом обнаружился целый ряд особенностей поведения фигурантов дела, вызывающих большое удивление. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
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Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
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Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Умер Жорес Алферов

             2 марта 2019, 10:42
          Фото: Павел Каравашкин/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.

          Информацию о смерти Алферова подтвердила его супруга Тамара, передает РИА «Новости».

          «Жорес Иванович скончался сегодня», – сказала она.

          Также об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.

          «К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз», – сказал политик.

          «Жорес Иванович Алферов был высшей, самой яркой точкой нашей науки. Это наш великий ученый по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всем мире», – сказал президент РАН Александр Сергеев.

          Он добавил, что «на первый план выходит то, что он был самым пламенным защитником российской науки». Для этого он «использовал не только академическую трибуну, но и, в том числе, трибуну Государственной Думы».

          По словам Сергеева, очень велика роль академика в развитии и современного научно-технического образования в России, и «здесь надо прежде всего вспомнить созданный им замечательный Академический университет в Санкт-Петербурге».

          Жорес Алферов является лауреатом Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов).

          Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Автор более 500 научных работ, трех монографий и 50 изобретений.


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