Умер Жорес Алферов

Академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.

Информацию о смерти Алферова подтвердила его супруга Тамара, передает РИА «Новости».

«Жорес Иванович скончался сегодня», – сказала она.

Также об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.

«К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз», – сказал политик.

«Жорес Иванович Алферов был высшей, самой яркой точкой нашей науки. Это наш великий ученый по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всем мире», – сказал президент РАН Александр Сергеев.

Он добавил, что «на первый план выходит то, что он был самым пламенным защитником российской науки». Для этого он «использовал не только академическую трибуну, но и, в том числе, трибуну Государственной Думы».

По словам Сергеева, очень велика роль академика в развитии и современного научно-технического образования в России, и «здесь надо прежде всего вспомнить созданный им замечательный Академический университет в Санкт-Петербурге».

Жорес Алферов является лауреатом Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов).

Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Автор более 500 научных работ, трех монографий и 50 изобретений.