В Петербурге простились с Жоресом Алферовым

Коллеги ученого Жореса Алферова на церемонии прощания с академиком высказали мнение, что Россия с его уходом потеряла великого учителя, который смог в сложные годы показать роль фундаментальной науки для государства.

«Сегодня сотни учеников, сотни ученых школы великого Алферова трудятся у нас в Отечестве, во всех научных центрах мира, прославляя российскую науку. Беда для города, для страны, для каждого из нас – ушел великий учитель, великий наставник, друг», – сказал ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого академик Андрей Рудской, передает ТАСС.

«Жорес Иванович, все политехники на века будут помнить все то, что Вы сделали для нашего университета, для образования России, и мы будем вечно нести в сердце глубокую благодарность и признательность Вам за то, что Вы научили нас, как относиться к науке, к порученному делу, к родному Отечеству», – добавил ректор.

Замминистра образования и науки России Григорий Трубников отметил, что Алферов не только сделал вклад мирового уровня в физику полупроводников, но и создал в России выдающуюся научную школу.

«Он, наверное, один из тех редких людей, который в сложные годы сумел блестяще продемонстрировать роль фундаментальной науки для своего государства – и для общества, и для безопасности государства», – отметил Трубников.

По его словам, Жорес Алферов был патриотом и человеком, который не боялся экспериментировать в любом возрасте.

Бывший глава РАН Владимир Фортов подчеркнул, что Алферов выполнял ключевую роль в сохранении Российской академии наук как высшего научного достижения страны.

«Для нас очень важно, чтобы эти традиции, которые заложил Жорес Иванович, сохранились. Я убежден, что это произойдет, потому что за ним правда, и будет новое поколение приходить и дальше развивать то дело, которому посвятил всю жизнь этот удивительный и светлый человек», – отметил Фортов.

Также проститься с академиком пришли генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ректор Санкт- Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров, академик Национальной академии наук Белоруссии Сергей Килин и т.д.

Гражданская панихида проходила в одном здании с рабочим кабинетом Алферова.

Сама церемония прощания длилась на полчаса больше запланированного, это произошло из-за большого количества тех, кто хотел отдать дань уважения ученому.

«Мы пришли, потому что для Жорес Иванович, бывший ректор нашего университета, был душой того места, куда мы пришли учиться, и нам без него одиноко. Мы нечасто его видели, но все-таки без него стало пусто и печально. Мы хотели хотя бы, пусть таким образом, но отдать дань памяти человеку, без которого мы осиротели», – рассказала студентка первого курса Академического университета Вера Лендяшова, которая пришла проститься с ученым.

Напомним, академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.

Официальной причиной смерти академика назвали острую сердечно-легочную недостаточность.