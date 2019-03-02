Коллега Алферова поделился воспоминаниями о легендарном академике

Коллега скончавшегося ученого Жореса Алферова академик Борис Кашин рассказал о том, каким был легендарный советский и российский исследователь.

«Мы с Жоресом Ивановичем тесно работали в комитете Госдумы по образованию и науке. Он ушел от нас почти в 90 лет, а замены ему и близко нет. По его весу в науке, по его авторитету в своей стране и во всем мире. Он, пожалуй, один из немногих российских ученых, получивших Нобелевскую премию, живя здесь, на родине», – рассказал Кашин, передает «Московский комсомолец».

Академик добавил, что открытие Алферова в полупроводниковой сфере позволило советской науке обойти в конкурентной борьбе обойти американских ученых.

«Сотни миллионов людей должны быть ему благодарны за это. Его работа впоследствии сделала возможной создание компактных мобильных телефонов», – отметил Кашин.

Кашин добавил, что в общественной деятельности Жорес Алферов был «совершенно советским человеком».

«Для него была святой память об отце и брате, погибших во время Великой Отечественной войны. Выступая неоднократно в Госдуме, он доказывал преимущество советской системы. Хорошо помню его лекцию, прочитанную два года назад. Она была посвящена тому, почему надо придерживаться социализма, причем со ссылкой на работу Эйнштейна», – вспомнил академик.

Он подчеркнул, что Алферов всегда старался отстаивать свои взгляды и ценности.

Представитель Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН, который возглавлял Алферов, сообщил, что причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность, передает РИА «Новости».

По его словам, дата и место прощания с академиком еще не определена.

Напомним, академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.