Коллега Алферова поделился воспоминаниями о легендарном академике

Взгляд
2 марта, суббота  |  Последнее обновление — 14:46  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

Жестокая драка учениц столичной школе шокировала всю странуФото: кадр из видео
«Она двум по животу ударила, одной руку вывернула. По словам учительницы, еще одна пострадавшая девочка пришла в школу с замотанной рукой... А у четвертой девочки – сотрясение мозга. Новенькая девочка ее пнула в ухо», – рассказала газете ВЗГЛЯД Алла Брякина, мама одной из школьниц, избитых в «драке третьеклассниц» в столичной школе. Собеседница назвала свою версию причин, побудивших девочку напасть на одноклассниц. Подробности...
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Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в ЭльблонгеФото: Министерство морской экономики
и внутреннего судоходства Польши
Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
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Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Коллега Алферова поделился воспоминаниями о легендарном академике

             2 марта 2019, 13:33
          Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press
          Текст: Алексей Дегтярев

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          Коллега скончавшегося ученого Жореса Алферова академик Борис Кашин рассказал о том, каким был легендарный советский и российский исследователь.

          «Мы с Жоресом Ивановичем тесно работали в комитете Госдумы по образованию и науке. Он ушел от нас почти в 90 лет, а замены ему и близко нет. По его весу в науке, по его авторитету в своей стране и во всем мире. Он, пожалуй, один из немногих российских ученых, получивших Нобелевскую премию, живя здесь, на родине», – рассказал Кашин, передает «Московский комсомолец».

          Академик добавил, что открытие Алферова в полупроводниковой сфере позволило советской науке обойти в конкурентной борьбе обойти американских ученых.

          «Сотни миллионов людей должны быть ему благодарны за это. Его работа впоследствии сделала возможной создание компактных мобильных телефонов», – отметил Кашин.

          Кашин добавил, что в общественной деятельности Жорес Алферов был «совершенно советским человеком».

          «Для него была святой память об отце и брате, погибших во время Великой Отечественной войны. Выступая неоднократно в Госдуме, он доказывал преимущество советской системы. Хорошо помню его лекцию, прочитанную два года назад. Она была посвящена тому, почему надо придерживаться социализма, причем со ссылкой на работу Эйнштейна», – вспомнил академик.

          Он подчеркнул, что Алферов всегда старался отстаивать свои взгляды и ценности.

          Представитель Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН, который возглавлял Алферов, сообщил, что причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность, передает РИА «Новости».

          По его словам, дата и место прощания с академиком еще не определена.

          Напомним, академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.


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