Американские СМИ утверждают, что раскрыли «секрет» «Посейдона»

Взгляд
4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...
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Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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          Американские СМИ утверждают, что раскрыли «секрет» «Посейдона»

             4 марта 2019, 15:53
          Фото: Министерство обороны РФ
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Американский журнал The National Interest утверждает, что российский глубоководный беспилотник «Посейдон» разрабатывался с 1989 года; к этому выводу авторы материала пришли, якобы изучив госзаказы по проекту.

          Автор публикации Чарли Гао пытался проследить госзаказы по архивам по индексу ГРАУ 2M39, якобы присвоенному комплексу, сообщает «Российская газета».

          «Большим откровением стало то, что реактор для «Статус-6» разрабатывался в 1992 году в ельцинской России», – пишет он в National Interest.

          По его словам, тогда проект был обозначен как «Скиф», а его гидродинамические испытания якобы начались в начале 2000-х. Первые полноценные испытания, по его данным, прошли 2008 году при участии опытовой дизель-электрической подводной лодки Б-90 «Саров». Фотографии с испытаний просочились в Сеть в начале 2010-х, но тогда было неясно, что именно испытывали моряки.

          Также автор упоминает строящуюся атомную подводную лодку К-329 «Белгород». По его словам, эта субмарина может стать носителем «Посейдонов», как и АПЛ пятого поколения «Хабаровск». Он приходит к выводу, что вся инфраструктура для «Посейдона» скоро будет введена в эксплуатацию.

          Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что «Посейдон» скоро поступит в войска – весной будет спущена на воду первая атомная подлодка, которая станет носителем этого беспилотного комплекса.

          После выступления президента министр обороны Сергей Шойгу рассказал подробнее об успешных полигонных испытаниях «Посейдона».

          Впервые о подводном беспилотнике Путин рассказал в марте 2018 года. Он отметил, что «Посейдон» может двигаться на большой глубине на скорости, кратно превышающей скорость современных подлодок.


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