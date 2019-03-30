Бывший муж Началовой объяснил, почему не явился на ее похороны

Первый муж умершей артистки Юлии Началовой Дмитрий Ланской пояснил, почему не присутствовал на похоронах своей бывшей супруги.

«Я не пошел на похороны, это был мой осознанный выбор. Я тяжело переношу похороны. Два года назад я похоронил маму, для меня это был очень сильный удар. С этого момента я стараюсь не посещать такие мероприятия», – рассказал Ланской в эфире Первого канала.

Он также объяснил, почему согласился участвовать в передаче.

«Я пришел, чтобы защитить себя, самое главное – свою семью, своих детей, которые в данный момент подвергаются модному слову «буллинг» (травля) в школе», – сказал Ланской.

Он добавил, что в социальных сетях получает «огромное количество проклятий и желания смерти детям и жене».

«Считаю, что это неприемлемо в любом случае», – отметил он.

Ранее Ланской записывал видеообращение, в котором ответил на обвинения в причастности к болезни и смерти певицы, попросив поддержки и помощи. Также он обратился в юридическую компанию для защиты от обвинений.

Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Врач объяснял ее смерть случайностью. Сообщалось, что артистке не хватало средств на лечение. Рассказывали также, что певицу уговаривали на ампутацию.