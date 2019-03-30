Бывший муж Началовой объяснил, почему не явился на ее похороны

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30 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Компьютерные игры изменяют историческую память

Созданная россиянами игра «Блицкриг», как считается, правдиво отражает атмосферу Великой ОтечественнойФото: Nival
Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежные компьютерные игры за фальсификацию истории. И «персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – возмутился премьер. Игромания охватила уже миллионы подростков, при этом виртуальную реальность они все реже могут отличить от правды, в том числе и по части нашей истории. Что может Россия противопоставить этой форме пропаганды? Подробности...
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Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...
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Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
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Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

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            Бывший муж Началовой объяснил, почему не явился на ее похороны

               30 марта 2019, 18:53
            Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Первый муж умершей артистки Юлии Началовой Дмитрий Ланской пояснил, почему не присутствовал на похоронах своей бывшей супруги.

            «Я не пошел на похороны, это был мой осознанный выбор. Я тяжело переношу похороны. Два года назад я похоронил маму, для меня это был очень сильный удар. С этого момента я стараюсь не посещать такие мероприятия», – рассказал Ланской в эфире Первого канала.

            Он также объяснил, почему согласился участвовать в передаче.

            «Я пришел, чтобы защитить себя, самое главное – свою семью, своих детей, которые в данный момент подвергаются модному слову «буллинг» (травля) в школе», – сказал Ланской.

            Он добавил, что в социальных сетях получает «огромное количество проклятий и желания смерти детям и жене».

            «Считаю, что это неприемлемо в любом случае», – отметил он.

            Ранее Ланской записывал видеообращение, в котором ответил на обвинения в причастности к болезни и смерти певицы, попросив поддержки и помощи. Также он обратился в юридическую компанию для защиты от обвинений.

            Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Врач объяснял ее смерть случайностью. Сообщалось, что артистке не хватало средств на лечение. Рассказывали также, что певицу уговаривали на ампутацию.


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