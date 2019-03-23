Выснилось, что врачи уговаривали Началову на ампутацию

Певице Юлии Началовой предлагали ампутацию пальца ноги, но она отказалась от этой операции, об этом сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.

Исаева в передаче на Первом канале рассказала, что певице стала причинять неудобства натертость на ноге, после которой ей вызвали врача, передает «Московский комсомолец».

Врач порекомендовал ей сходить в больницу, но Началова отказалась. Лишь после того, как девушка упала в обморок, она отправилась на консультацию ко врачам, после чего ее госпитализировали.

Исаева также отметила, что доктора предлагали ампутировать девушке палец, пока она еще была в сознании, но Началова отказалась от операци.

«Я думаю, что было бы, если бы ей удалили часть ноги. Это, возможно, было бы роковой ошибкой, еще большей. Она не смогла бы это пережить», – поделилась мнением пиар-директор.

Исаева добавила, что у родителей певицы нет претензий ко врачам, так как они сделали все возможное.

Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Врач объяснял ее смерть случайностью.

Позже стало известно, что артистке якобы не хватало средств на лечение.