Представитель Началовой прокомментировала сообщения об онкологии у артистки

Представительница Юлии Началовой Анна Исаева опровергла сообщения о том, что певица боролась с онкологическим заболеванием.

Исаева заявила, что «такого диагноза нет»; причиной смерти Началовой стал сепсис, передает «Московский комсомолец».

Ранее друг исполнительницы заявил, что у нее диагностировали онкологическое заболевание – лимфому. По словам Исаевой, он, вероятно, неправильно понял артистку.

Напомним, Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Врач объяснял ее смерть случайностью.

Позже стало известно, что артистке якобы не хватало средств на лечение.