Врач Началовой объяснил ее смерть случайностью

Главврач клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у которого певица Юлия Началова проходила лечение полгода назад в связи с подагрой, считает ее смерть случайностью.

«Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. В клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры», – передает его слова «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что она не страдала ни диабетом, ни волчанкой: поджелудочная железа была в «идеальном состоянии» и глюкоза была в норме – по крайней мере, полгода назад.

«Полгода назад Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек. Но руки вы ее видели, она их и не скрывала», – сказал он.

По его словам, проблемы с ногой не связаны с диабетом или волчанкой, так как за полгода эти болезни не могли бы развиться до такого состояния.

«Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится. Ничего не предвещало», – заявил Шуров.

Он также отверг версию о том, что организм мог не выдержать чрезмерного похудения.

«Честно говоря, не видел Юлю чрезмерно похудевшей. Она была в стабильном весе. Жестких бадов не использовала, из-за болезни она придерживалась достаточно строгой диеты, не ела мяса, определенных видов рыбы», – сказал он.

Началова умерла в субботу на 39-м году жизни. Ее госпитализировали 11 марта, после чего ввели в состояние комы. Отец артистки назвал причиной смерти абсцесс. Близкий друг Началовой, певец Александр Панайотов рассказал о последних днях жизни певицы.