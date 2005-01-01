Отец назвал причину смерти Юлии Началовой

Отец певицы Юлии Началовой Виктор назвал причину смерти артистки.

Предварительно, исполнительница умерла из-за абсцесса, гнойного воспаления тканей, сообщил Виктор Началов телеграм-каналу Life Shot.

Он добавил, что врачи «делали все гениально», но, несмотря на их усилия, спасти певицу не удалось, передает ТАСС. По его словам, дата и место прощания с артисткой еще не определены.

Телеграм-канал Mash уточняет, что Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Девушка умерла, не приходя в сознание, в окружении семьи и близких, сердце артистки остановилось в 18.20 мск, добавляет канал.

Напомним, певица умерла на 39-м году жизни, ее госпитализировали 11 марта.

В субботу сообщалось, что певице провели операцию на ноге, позднее появились подробности проведенного медицинского вмешательства.