Друг Началовой рассказал о последних днях певицы

Ближайший друг Юлии Началовой певец Александр Панайотов рассказал о последних днях жизни певицы; он созванивался с ней перед тем, как ее погрузили в кому.

«Ее ввели в медикаментозную кому в понедельник, 11 марта, а мы как раз утром переписывались. А все началось еще 8 марта. У меня был концерт, она позвонила моей супруге Кате, которая, так получилось, еще и мой директор по совместительству, ее мама работает в больнице. И Юля обратилась к нам за помощью. Мы ее туда отправили, но там, к сожалению, не оказалось нужной специализации в хирургическом отделении и ее перенаправили в другую больницу», – приводит слова Панайотова «Московский комсомолец».

Он отметил, что 11 марта с утра он общался с ней. Началова говорила тяжело, но «была полна оптимизма, шутила». Вскоре ее погрузили в кому.

«У нее вся эта история, к сожалению, была давно. Сколько я ее помню, она всегда находилась в каком-то пограничном состоянии, всегда какая-то напасть – то одна история, то другая, она всегда лечилась», – сказал Панайотов.

По его словам, Началова сначала не знала своей диагноз. Позже выяснила, что это подагра, и «перепробовала огромное количество способов, средств, методик», в том числе ездила за границу.

Портал также пишет со ссылкой на близких Началовой, что перед выездом в больницу на обследование из-за саднившей раны на ноге она вспомнила, что забыла взять свой талисман – игрушку тигренка, который был всегда с ней с четырех лет. Его привезли, только когда она была уже в коме.

Началова умерла в субботу, ей было 38 лет. Певица была госпитализирована 11 марта, в день смерти ей провели операцию на ноге. Отец артистки сообщил, что она умерла из-за абсцесса.