Врач рассказал о нехватке у Началовой денег на лечение

Врач Василий Шуров рассказал о финансовых трудностях, возникших у Юлии Началовой; по его словам, певица в последние годы жила очень скромно, ей не хватало денег на празднование дня рождения дочери и лечение.

«Я точно знаю, с деньгами там было очень туго. Какие-то атрибуты роскоши у Юли сохранились с тех времен, когда она жила в браке», – рассказал Шуров «Комсомольской правде».

«В последние годы у нее с наличностью всегда была беда. Она даже стала зарабатывать деньги на рекламе в Instagram», – сказал он, отметив, что певица рекламировала «всякую ерунду», в частности, публиковала отзыв о ресторане, чтобы бесплатно отметить там день рождения дочери. «По бартеру сотрудничала и с салонами красоты», – сообщил он.

Врач добавил, что пресс-секретарь также работала на Началову бесплатно, «по старой дружбе».

«Скажу больше: в нашей клинике Началова тоже лечилась бесплатно. С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал – ей не с чего платить. На похоронах Юли мы бесплатно предоставим машину скорой помощи, там будут дежурить наши врачи», – заключил Шуров.

Ранее в среду стало известно, что дочь Началовой, 12-летняя Вера, будет жить с родителями певицы.

Напомним, Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Врач объяснил ее смерть случайностью. Похороны артистки состоятся в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.