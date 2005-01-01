Стало известно, с кем будет жить дочь Началовой

Дочь Юлии Началовой и бывшего футболиста Евгения Алдонина, 12-летняя Вера, будет жить с родителями певицы, сообщила мать спортсмена Елена Алдонина.

Вера узнала о смерти матери, когда возвращалась с экскурсии из Лондона. Ожидалось, что она будет жить с отцом – Евгением Алдониным. Однако было решено, что она останется с дедушкой и бабушкой по материнской линии, композитором Виктором Началовым и его женой Таисией, сообщает «Комсомольская правда».

Елена Алдонина, которая потеряла мужа в автокатастрофе 13 лет назад, отметила, что также будет принимать участие в судьбе Веры.

«Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой (по матери). Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Все будет хорошо», – сказала Алдонина.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта, врач объяснил ее смерть случайностью.

Похороны артистки состоятся в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.