Названы дата и место похорон Началовой

Певицу Юлию Началову похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщил источник в мэрии Москвы.

«Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище во вторник», – передает его слова ТАСС.

Началова умерла в субботу на 39-м году жизни. Ее госпитализировали 11 марта, после чего ввели в кому. Отец артистки сообщил, что она умерла из-за абсцесса.

Близкий друг Началовой, певец Александр Панайотов рассказал о последних днях жизни певицы.