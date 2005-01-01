Бывший муж Началовой решил защититься от обвинений в ее смерти

Бывший супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской обратился в юридическую компанию Екатерины Гордон для защиты от обвинений в причастности к смерти певицы.

Гордон написала на своей странице в Instagram, что Ланского будут защищать «как юридически, так и медийно».

Это будет касаться «неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой».

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни.

После ее бывший муж Дмитрий Ланской записал видеообращение, в котором ответил на обвинения в причастности к болезни и смерти певицы, попросив поддержки и помощи.