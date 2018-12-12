Бывший муж Юлии Началовой ответил на обвинения в причастности к смерти певицы

Бывший муж певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской ответил на обвинения в причастности к болезни и смерти певицы, попросив поддержки и помощи, чтобы остановить поток лжи.

В видеообращении Ланской заявил, что информация об анорексии Началовой, которая ранее появилась в некоторых СМИ, – вымысел. Он отметил, что никаких медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, нет.

«Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь», – сказал Ланской в видео, опубликованном в Instagram.

Он также пояснил, что после развода видел Юлию всего три-четыре раза, последний раз в ноябре прошлого года. Ланской потребовал прекратить травлю, направленную против него и близких.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. Ранее стало известно, что дочь певицы написала ей письмо, однако содержание послания не раскрывается.