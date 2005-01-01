Дочь Юлии Началовой написала матери письмо

Отец Юлии Началовой Виктор Началов рассказал о письме 12-летней дочери певицы Веры, написанном матери.

В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» Виктор Началов сказал, что содержание письма его внучки слишком личное, чтобы раскрывать его посторонним, передает РИА «Новости».

Справиться с горем Вере помогает ее отец Евгений Алдонин. Он постоянно находится рядом с дочерью.

Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Врач объяснял ее смерть случайностью. Сообщалось, что артистке не хватало средств на лечение. Рассказывали также, что певицу уговаривали на ампутацию.