США не исключили введения новых санкций против России из-за позиции по Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал Россию не исходить из того, что у нее есть полная свобода действий в Венесуэле, предупредив о возможности введения против Москвы новых американских санкций.

По словам Абрамса, «для россиян было бы ошибкой думать, что они обладают здесь полной свободой действий», передает ТАСС.

«Я бы просто сказал, что у нас имеются [различные] варианты действий. (...) Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций», – заявил сотрудник Госдепартамента США.

Его попросили уточнить, какие именно меры США имеют в виду, когда угрожают России, предостерегая ее от развертывания своих вооруженных сил в Венесуэле. Перечислять конкретно такие возможные шаги дипломат отказался. При этом он дал понять, что перечень возможных мер уже передан на рассмотрение госсекретаря США Майка Помпео.

«Я бы сказал, что мы можем сделать многое. Разумеется, [прежде всего] в области дипломатии», – сказал Абрамс.

Ранее эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов прокомментировал газете ВЗГЛЯД требование Дональда Трампа к России «убраться из Венесуэлы».

Накануне Кремль ответил на требования Соединенных Штатов уйти из Венесуэлы. Москва напомнила о законности нахождения российских военных в Венесуэле.

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