Кремль ответил на требования Трампа уйти из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что третьи страны не должны беспокоиться из-за отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать.

«Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что США присутствуют во многих странах мира, и «никто не указывает им где им быть, а где им не быть».

«Поэтому, конечно, нам бы хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», – отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что российские специалисты приехали в Венесуэлу в рамках исполнения обязательств по военным контрактам, сообщает РИА «Новости».

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, для достижения этой цели у американских властей имеются «все варианты».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии».

В Кремле на это ответили, что отправка российских военных в Каракас полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.