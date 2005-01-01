Эксперт оценил попытки США принудить Россию отказаться от поддержки властей Венесуэлы

«Пока в Венесуэле сохраняется крайне ограниченное и символическое российское военное присутствие, США на открытое военное вторжение не пойдут, и не отдадут таких приказов своим региональным союзникам», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, комментируя требование Дональда Трампа к России «убраться из Венесуэлы».

«В заявлении Трампа о том, что Россия должны «уйти из Венесуэлы» нет ничего нового и удивительного. Венесуэла стала новым театром российско-американского геополитического противостояния, – отметил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. «США реализуют в отношении Венесуэлы политику смены режима, и рассматривают российское присутствие там (которое, надо сказать, укрепляется), как одно из главных препятствий».

Напомним, что на этой неделе президент США Дональд Трамп пообещал прогнать Россию из Венесуэлы.

По мнению Суслова, США хотели бы достичь договоренности с Россией – убедить Москву дипломатическим путем отказаться от поддержки Николаса Мадуро взамен на обещание не нарушать российские коммерческие интересы в этой стране.

Эксперт напомнил о недавней встрече спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса и замглавы МИД России Сергея Рябкова, который отвечает за американское направление в целом. «На этой встрече США просили Россию «уйти по-хорошему», и пытались найти пути сохранения обеспечения и защиты российских интересов коммерческого характера после смены режима. Но Россия, понятное дело, не согласилась отказаться от поддержки Николаса Мадуро в обмен на то, что США якобы как-то защитят наши экономические интересы.

«Слова Трампа – результат отсутствия прогресса» в этой дипломатической игре, полагает Суслов.

После чего Вашингтон вполне предсказуемо перешел к более жестким заявлениям. «Но пока эти заявления носят риторический характер, за ними не стоит какой-то продуманной практической стратегии, – уверен Суслов. – Принудить Россию уйти из Венесуэлы США не могут».

Эксперт полагает: пока российское военное присутствие в Венесуэле сохраняется, ни сами США, ни их союзники (в первую очередь, Колумбия) не пойдут на прямую агрессию.

«Можно предположить, что будут вводиться санкции против России, в том числе по за поддержку «антинародного режима Мадуро» и «углублений страданий венесуэльского народа», – прогнозирует эксперт. – Американская санкционная политика в отношении России уже давно вышла за «украинский формат». Но помимо вероятного введения санкций США ничего сделать не могут, полагает Суслов.

По прогнозу эксперта, надо ожидать стагнации – Мадуро удерживает власть, США (даже используя нефтяной рычаг – передавая деньги от продажи нефти венесуэльской оппозиции), не могут переломить ситуацию.

По большому счету, Трамп сейчас заинтересован в жестких заявлениях в отношении России, ему сейчас выгодно демонстрировать «независимость от Москвы» (и тем самым подтвердить правильность выводов спецпрокурора Мюллера о том, что такой зависимости не было). Давление будет нарастать, но речь будет идти лишь о риторическом давлении. Но, по мнению эксперта, Венесуэлу США будут давить вполне реально – учитывая, что в преддверии выборов 2020 года Трампу нужно будет отыграться за фактический провал «решения северокорейского вопроса», и подтвердить свой статус «жесткого решателя проблем».

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