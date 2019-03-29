Из бассейна в Татарстане экстренно госпитализировали восемь детей

В Татарстане восемь детей были госпитализированы с признаками отравления после занятий в плавательном бассейне Балтасинского района, об этом сообщает республиканский минздрав.

«В 14.10 мск поступила информация о госпитализации восьми детей в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне. Состояние четверых детей на момент поступления оценивалось как легкой степени, у четырех состояние средней степени», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на 16.30 состояние детей оценивается как удовлетворительное. Диагноз детям еще устанавливается, говорится в сообщении.

Кроме того, в Балтасинскую ЦРБ также обратились двое взрослых с похожими жалобами, они также плавали в этом бассейне, уточняет минздрав. Их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.