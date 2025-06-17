Московского адвоката арестовали по обвинению в убийстве мужчины

Tекст: Алексей Дегтярев

Всем подозреваемым вменяются обвинения по статьям об убийстве, мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии преступления, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Всем фигурантам предъявлены обвинения, их всех поместили под стражу.

По версии следствия, в прошлом году Зуев на территории загородного дома в Солнечногорском районе Московской области вступил в конфликт со знакомым из-за продажи имущества. Во время ссоры, как считают правоохранители, Зуев нанес мужчине не менее трех ножевых ранений в область сердца, от которых тот умер на месте.

Другой участник преступной группы, находившийся рядом, не знал о случившемся, однако помог Зуеву переместить тело погибшего и скрыть следы преступления. Затем арестованные доставили тело на ферму Зуева, где сожгли его в кремационной печи, используемой для зоокремации.

Позднее Зуев привлек еще одного соучастника, чтобы продать имущество убитого на сумму более 5 млн рублей. После исчезновения мужчины следователи по видеозаписям и свидетельским показаниям восстановили его маршрут и установили обстоятельства преступления.

В мае подозреваемый в убийстве и расчленении в Москве признался, что хотел завладеть квартирой жертвы, ему предъявили обвинение.