Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.5 комментариев
Московского адвоката арестовали по обвинению в убийстве мужчины
В столице заключили под стражу адвоката Адвокатской палаты Москвы Сергея Зуева и его сообщников, которых обвиняют в убийстве мужчины из-за имущественного спора и последующем сокрытии преступления, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Всем подозреваемым вменяются обвинения по статьям об убийстве, мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии преступления, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Всем фигурантам предъявлены обвинения, их всех поместили под стражу.
По версии следствия, в прошлом году Зуев на территории загородного дома в Солнечногорском районе Московской области вступил в конфликт со знакомым из-за продажи имущества. Во время ссоры, как считают правоохранители, Зуев нанес мужчине не менее трех ножевых ранений в область сердца, от которых тот умер на месте.
Другой участник преступной группы, находившийся рядом, не знал о случившемся, однако помог Зуеву переместить тело погибшего и скрыть следы преступления. Затем арестованные доставили тело на ферму Зуева, где сожгли его в кремационной печи, используемой для зоокремации.
Позднее Зуев привлек еще одного соучастника, чтобы продать имущество убитого на сумму более 5 млн рублей. После исчезновения мужчины следователи по видеозаписям и свидетельским показаниям восстановили его маршрут и установили обстоятельства преступления.
В мае подозреваемый в убийстве и расчленении в Москве признался, что хотел завладеть квартирой жертвы, ему предъявили обвинение.