Новак оценил возможности Дании затянуть сроки запуска «Северного потока – 2»

Затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту «Северного потока – 2» не повлияет на сроки реализации проекта, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Его слова передает ТАСС.

Напомним, в среду украинская компания «Нафтогаз» заявила в соцсетях, что Газпром получил отказ от Дании по маршруту строительства «Северного потока – 2». Датское энергетическое агентство опровергло информацию. Сообщалось, что Дания предложила альтернативный маршрут для газопровода, Nord Stream 2 AG даст оценку предложению.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала попытки Дании и помогающей ей Польши навредить «Северному потоку – 2».

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