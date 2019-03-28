Дания поставила под угрозу позицию Газпрома на переговорах с Украиной

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко оценил предложение Дании по газопроводу «Северный поток – 2».

Датское энергетическое агентство предложило альтернативный маршрут для газопровода, передает РИА «Новости».

Маринченко отметил, что «любой из альтернативных вариантов менее выгоден, чем основной», хотя «кардинально изменение маршрута ничего не поменяет и экономику проекта особо не нарушит».

По его словам, основная проблема заключается в том, что новый маршрут «может потребовать проведения дополнительных мероприятий по обследованию дна и его расчистке». В результате запуск проекта может не состояться в запланированный срок, что «ухудшит позицию» Газпрома на переговорах с Украиной.