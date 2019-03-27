Дания опровергла заявление Киева об отказе «Северному потоку – 2»

Датское энергетическое агентство опровергло информацию об отказе проведения «Северного потока – 2» по территории страны.

«Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали нет проекту Nord Stream 2», – пояснил глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен, передает ТАСС.

Напомним, в среду украинская компания Нафтогаз заявила в соцсетях, что Газпром получил отказ от Дании по маршруту строительства «Северного потока – 2».

Также агентство запросило у оператора газопровода дополнительную экологическую оценку основного маршрута «Северного потока – 2» к югу от острова Борнхольм, об этом рассказали в проектной компании Nord Stream 2 AG, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что обе заявки на прохождение газопровода – с севера и с юга острова – находятся на рассмотрении датских властей.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет, если Дания откажется от прокладки газопровода по своей территории.