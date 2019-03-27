Киев заявил об отказе Дании согласовать маршрут «Северного потока – 2»

«Нафтогаз» заявил, что Газпром получил отказ от Дании по маршруту строительства «Северного потока – 2».

«Газпром получил очередной отказ от Дании по маршруту «Северного потока – 2», – говорится в сообщении украинской компании в Twitter.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет, если Дания откажется от прокладки газопровода по своей территории.