Украина решила укрепить границу с Крымом

Перед президентскими выборами 31 марта Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом, заявил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

Шевцов сообщил, что «на период проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда-выезда на админчерте с Крымом будет увеличено количество пограничных нарядов по проверке паспортных документов и проверке транспортных средств для того, чтобы ускорить пропускные операции», передает ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

Также «будут усилены меры безопасности непосредственно на админчерте между контрольными пунктами въезда-выезда» и «будут проводиться другие мероприятия по обеспечению безопасности граждан».

По словам начальника Херсонского пограничного отряда, на время выборов в Херсонской области будет увеличено количество пограничных нарядов. Он уточнил, что увеличение пограничников в контрольных пунктах происходит уже в данный момент, а непосредственно в день выборов их количество будет еще существенно увеличено.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Лидерами президентской гонки остаются Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Украинские пограничники заявляли, что не будет пускать в страну на выборы наблюдателей из России. Позже российская сторона отказалась направлять наблюдателей, чтобы не подвергать их угрозе заведомого преследования.