Стало известно о пробуксовке испытаний космического корабля Илона Маска

Испытания пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX проходят с серьезными задержками, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

НАСА обратилось к Роскосмосу, чтобы получить «дополнительное время для завершения квалификации корабля», передает ТАСС.

НАСА попросило перенести запуск корабля «Союз МС-13» к МКС на 20 июля.

Полет к МКС планируется провести, сохранив четырехвитковую схему, то есть в течение шести часов. Изменение схемы полета российскую сторону не устраивает.