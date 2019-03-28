НАСА попросило отложить запуск «Союза» к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» могут перенести по просьбе НАСА, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

НАСА попросило Россию перенести на 20 июля пуск с Байконура, намеченный на 6 июля, передает РИА «Новости».

Корабль должен вернуться на Землю 18 декабря, но американцы также просят продлить полет «с декабря 2019 года до февраля 2020 года».

В экипаж войдут россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

НАСА рассчитывает таким образом обеспечить присутствие на МКС до февраля не одного, а трех астронавтов. Эта мера предосторожности нужна на случай проблем с испытаниями американских пилотируемых кораблей.