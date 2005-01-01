Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Экспортная версия российского самолета-истребителя пятого поколения Су-57 может быть официально представлена на авиашоу в Дубае, которое состоится в ноябре 2019 года, сообщают британские СМИ.

Госкорпорация Ростех переда в правительство России необходимые для разрешения экспортных поставок Су-57 документы, и ожидается, что решение по этому вопросу примут в ближайшие недели, передает «Интерфакс» со ссылкой на Jane’s.

Как отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, Ближний Восток может стать привлекательным рынком для России. Он также не исключил заинтересованность в истребителях со стороны Индии и Китая.

На днях президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь представил Су-57 премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду.

Президент России Владимир Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

ВВС США начали поиск подрядчиков для производства воздушных целей, имитирующих истребители Су-57.