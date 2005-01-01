ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57

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20 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

Глеб Простаков, журналист
Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м может стать спонсором мира. Бизнес, ничего личного. Подробности...
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В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев

Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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    Какие территории хотят отнять у России

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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57

               20 марта 2019, 12:05
            Фото: sukhoi.org/Global Look Press
            Текст: Сергей Гурьянов

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            В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

            Подрядчики должны разработать комплект технических решений и снаряжения воздушных целей для имитации самолетов, необходимых на учениях, передает RT.

            «Задача данного запроса – установить наличие источников, способных разработать, интегрировать, сконструировать, опробовать и произвести доступный комплект технических решений и снаряжения воздушных целей (радиопередающие устройства, средства радиоэлектронной борьбы и расходные материалы, такие как дипольные и тепловые отражатели), способных в достаточной степени достоверно имитировать продвинутые самолеты противника (Су-57, J-20 и FC-31)», – говорится в запросе.

            ВВС США проведут анализ рынка для поиска таких подрядчиков.

            Мишени, необходимые военному ведомству, должны быть дистанционно управляемыми и способными самостоятельно совершать посадку, если они не были уничтожены на учениях. Срок службы – 10 полетов с 30 часами полетного времени. Кроме того, подрядчиков просят создать мишени, способные восстанавливаться после контакта с соленой водой.

            Необходима Пентагону и имитация технологических характеристик российского и китайских истребителей, в том числе скорость в 0,95 Махов (около 1139 км/ч). На создание таких целей США готовы потратить «менее 300 млн долларов».

            Военный аналитик Владислав Шурыгин считает, что это показывает серьезную обеспокоенность США из-за истребителей, созданных в России и Китае.

            Между тем в США неоднократно критиковали российский Су-57. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как надо относиться к этой критике.


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