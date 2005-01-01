ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57

В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Подрядчики должны разработать комплект технических решений и снаряжения воздушных целей для имитации самолетов, необходимых на учениях, передает RT.

«Задача данного запроса – установить наличие источников, способных разработать, интегрировать, сконструировать, опробовать и произвести доступный комплект технических решений и снаряжения воздушных целей (радиопередающие устройства, средства радиоэлектронной борьбы и расходные материалы, такие как дипольные и тепловые отражатели), способных в достаточной степени достоверно имитировать продвинутые самолеты противника (Су-57, J-20 и FC-31)», – говорится в запросе.

ВВС США проведут анализ рынка для поиска таких подрядчиков.

Мишени, необходимые военному ведомству, должны быть дистанционно управляемыми и способными самостоятельно совершать посадку, если они не были уничтожены на учениях. Срок службы – 10 полетов с 30 часами полетного времени. Кроме того, подрядчиков просят создать мишени, способные восстанавливаться после контакта с соленой водой.

Необходима Пентагону и имитация технологических характеристик российского и китайских истребителей, в том числе скорость в 0,95 Махов (около 1139 км/ч). На создание таких целей США готовы потратить «менее 300 млн долларов».

Военный аналитик Владислав Шурыгин считает, что это показывает серьезную обеспокоенность США из-за истребителей, созданных в России и Китае.

Между тем в США неоднократно критиковали российский Су-57. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как надо относиться к этой критике.