В США раскритиковали стелс-покрытие кабины Су-57

Стелс-покрытие кабины, которое получат российские истребитель пятого поколения Су-57 и стратегический ракетоносец Ту-160, применяется на американских самолетах F-16 с 1980-х годов, пишет The National Interest.

На прошлой неделе в Ростехе ТАСС сообщили, что при остеклении кабин пилотов новейшего многофункционального истребителя Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160 применили новый композитный материал, увеличивающий поглощение радиолокационных волн вдвое и снижающий радиолокационную заметность кабины самолета на 30%.

Однако The National Interest пишет, что «описанная Ростехом технология не нова», и «многие истребители во всем мире используют радиолокационное покрытие». В качестве примера газета привела истребитель F-16, который в рамках программы Have Glass начал получать покрытие из оксида индия-олова еще в 1980-х годах. По данным издания, аналогичное покрытие применяется на истребителях F-22 и F-35.

Между тем ранее эксперты сообщили, что российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35.