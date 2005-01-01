Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший истребитель Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду многофункиональный истребитель пятого поколения Су-57.

Глава ОАК рассказал, что премьер-министру Малайзии показали «Су-35, который идет на смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, который, надеемся, будет поставлен во многие страны, в том числе в Малайзию, ну и, конечно, наша главная новинка – это самолет пятого поколения, который мы пока никому не поставили, но, я надеюсь, что этот период нас в будущем ожидает», передает ТАСС.

Кроме того, по словам главы ОАК, Россия предлагает продукты, связанные с модернизацией существующих самолетов.

Ранее планировалось, что премьера Су-57 состоится в Париже на авиасалоне Ле Бурже.

Напомним, как отмечал президент России Владимир Путин, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим военным самолетом в мире.