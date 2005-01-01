Анонсирован первый показ Су-57 на западном авиасалоне

Мировая премьера российского истребителя пятого поколения Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года, сообщают СМИ.

Информация о возможном участии Су-57 в Парижском авиасалоне появилась в аккаунте авиасалона в аэропорту Ле Бурже в Facebook.

Источники Defense Blog в Минобороны России подтвердили планы отправить Су-57 в Париж. Окончательное решение на этот счет еще не принято, передает «Российская газета».

Отметим, что Россия после событий на Украине и в Крыму практически не вывозила свою военную технику на западные авиасалоны. Так, в 2018 году было фактически проигнорировано участие в авиакосмическом салоне в Фарнборо в Великобритании, а в 2017 году на авиасалоне в Ле Бурже демонстрировалась только гражданская продукция и продукция двойного назначения.

Ранее на этой неделе президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что ВКС России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в 2019 году.