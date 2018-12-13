Назван срок поставки в ВКС первого серийного Су-57

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в 2019 году, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Во время форума «Армия-2018» мы подписали с Министерством обороны два контракта – на изготовление и поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35. Первый серийный самолет Су-57 поступит в ВКС в этом году», – сказал Слюсарь РИА «Новости».

По его словам, российское военное ведомство в ближайшее время планирует получить 15 серийных машин. Он напомнил, что в конце 2018 года в Жуковском начались летные испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

Кроме того, Слюсарь сообщил, что учебно-боевой самолет Як-130 может быть модернизирован после подписания соответствующего контракта с заинтересованным заказчиком, такие переговоры ведутся.

По его словам, учебно-боевой Як-130 – очень удачный проект. «Самолет активно эксплуатируется российскими военными, известен на мировом рынке, поставлен целому ряду иностранных заказчиков. При этом потенциал расширения поставок и дальнейшего развития самолета – огромный», – отметил президент ОАК.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков говорил, что российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35.