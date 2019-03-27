Следствие попросит суд арестовать Абызова и его сообщников

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...

Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Давеча случился камингаут. За несколько минут Грета Тунберг меняет свою позицию на противоположную. Стоящие за ней люди объяснили девочке, что не стоит лезть туда, где большие деньги. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих. Подробности...
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Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
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            Следствие попросит суд арестовать Абызова и его сообщников

            27 марта 2019, 13:24

            Текст: Алина Назарова

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            Следователи в среду попросят суд арестовать бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

            «Продолжается расследование по уголовному делу в отношении бывшего министра Российской Федерации по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова, а также его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова», – говорится в сообщении на сайте СК.

            Там же уточняется, что в среду следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Абызову и другим обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

            При этом все еще устанавливается местонахождение одного из соучастников – Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России.

            Напомним, ушедший в тень после отставки экс-глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания во вторник. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, был заключен под стражу. При этом оперативникам удалось заманить Абызова в Россию «на день рождения одного из его бывших коллег». Сам Абызов свою вину не при знал. 


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