Следствие попросит суд арестовать Абызова и его сообщников

Следователи в среду попросят суд арестовать бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Продолжается расследование по уголовному делу в отношении бывшего министра Российской Федерации по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова, а также его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова», – говорится в сообщении на сайте СК.

Там же уточняется, что в среду следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Абызову и другим обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом все еще устанавливается местонахождение одного из соучастников – Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России.

Напомним, ушедший в тень после отставки экс-глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания во вторник. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, был заключен под стражу. При этом оперативникам удалось заманить Абызова в Россию «на день рождения одного из его бывших коллег». Сам Абызов свою вину не при знал.