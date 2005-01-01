Абызову предъявили обвинение

Экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение, об этом сообщил Следственный комитет.

Абызову инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, Абызов вел преступную деятельность с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, будучи бенефициаром ряда оффшорных коммерческих организаций.

Экс-министр, по версии следствия, похитил 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые осуществляли производство и передачу электроэнергии в Новосибирской области.

«Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», – отмечает ведомство.

На данный момент следствие намерено решить вопрос о мере пресечения в отношении Абызова.

Ранее СК сообщал, что экс-министр был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Источник в СМИ сообщал, что оперативники якобы специально выманили Абызова в Россию для проведения ареста.