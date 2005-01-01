Экс-министра Абызова задержали в Москве

В отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. Сообщается, что он задержан сотрудниками ФСБ в столице.

Абызова подозревают в создании преступного сообщества и финансовых аферах на 4 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Похищенные средства были выведены в полном объеме за рубеж, отмечается в сообщении.