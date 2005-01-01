Абызова заманили в Россию для задержания

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.

«Михаил Абызов задержан. Окончательная мера пресечения в отношении него будет избрана по итогам следственных действий», – сказал собеседник «Интерфакса».

Он пояснил, что Абызов в последнее время жил в США и Италии, а в Россию его «выманили» оперативники, после чего бывший министр был задержан.

Напомним, по данным следствия, Абызов вел преступную деятельность с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, будучи бенефициаром ряда оффшорных коммерческих организаций.

Его подозревают в создании преступного сообщества и финансовых аферах на 4 млрд рублей.