Взгляд
26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
Разделы

Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
Перейти а раздел…

Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

Сергей Лукьяненко, писатель
Спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят! Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

    Самые горячие российские фигуристки

      Перейти а раздел…

      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
      Подробности...

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Анонсированы новые детали доклада Мюллера о «вмешательстве» России
            Путину заблаговременно доложили о подготовке ареста АбызоваРПЦ объяснилась после заявления о вымирании русскихВ Пентагоне сказали, как долго Россия будет «представлять угрозу»Макгрегор оказался под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии
            Пресс-секретарь Медведева отреагировал на задержание АбызоваЗахарова назвала признание Голан израильскими возможной предтечей «сделки века»Стал известен лидер по затратам на избирательную кампанию на УкраинеМВД начало служебную проверку после драки полицейских в Элисте
            Гуайдо назвал визит российских военных нарушением конституции ВенесуэлыЕвропарламент одобрил отказ от сезонного перевода часовООН назвала виновных в мировом кризисе на рынке жильяДля мужчин разработали таблетку-контрацептив

            звездные войны


            США обещают победить Россию в «лунной гонке»

            обоснованные сомнения


            МИД заподозрил США в уловке с целью скрыть запасы химоружия

            срочная госпитализация


            Режиссера Соловьева экстренно прооперировали

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Выборы на Украине


            Глеб Простаков: Слуги олигархов стали «друзьями народа»

            Современное искусство


            Сергей Худиев: Право оскорблять – это привилегия высших сословий

            Кровь Донбасса


            Анна Долгарева: Не отворачивайтесь от войны

            на ваш взгляд


            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

            Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларов   26 марта 2019, 23:10
            Фото: Александр Рюмин/ТАСС
            Текст: Александр Колпаков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Забытый после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Интересно, получил ли перед приездом экс-министр некую гарантию безопасности, что рискнул вернуться в Россию?

            Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан в столице во вторник сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого экс-министру инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере.

            Абызова подозревают в создании преступного сообщества и финансовых аферах на 4 млрд рублей, говорится на сайте Следственного комитета.

            По версии следователей, Абызов вел преступную деятельность в то самое время, когда параллельно работал в правительстве. Напомним, что в мае 2012 года был назначен советником президента России и вошел в состав нового кабинета министров Дмитрия Медведева, возглавив Открытое правительство. В мае 2018 года покинул пост – в связи с упразднением самого министерства.

            Президент Владимир Путин, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заранее знал о претензиях правоохранителей к Абызову, сообщает ТАСС.

            Осведомленный источник «Интерфакса» пояснил, что Абызов в последнее время жил в США и Италии, а в Россию его «выманили» оперативники.

            Абызов приехал «на день рождения одного из своих бывших коллег». В страну он, якобы, вернулся около недели назад, передает «Интерфакс». Но по информации другого источника, Абызова задержали во вторник по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3». Источник сообщил, что экс-министр прибыл частным самолетом.

            Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напоминает, что Абызов считался человеком из окружения главы Роснано Анатолия Чубайса.

            «Абызов с одной стороны находился в контуре премьера и проблемы у него возникли после того, как он вышел из правительства и уехал в прошлом году из России, скорее всего, понимая, что в отношении него могут быть дела», – сказал он газете ВЗГЛЯД

            «Претензии, которые ему предъявляют, характерны для его предыдущего места работы, до правительства. Это не первый случай давления на топ-чиновников, которые находились частично в премьерском контуре. Например, ситуация с бизнесменами братьями Магомедовыми, которые стали терять позиции год назад», – отметил Абзалов.

            Политолог напомнил, что Открытое правительство было одним из самых влиятельных инструментов работы правительства с экспертным сообществом до формирования полноценного аналитического центра при правительстве. При этом Открытое правительство отвечало за обсуждение законодательных инициатив, за подготовку общественного процесса. Так что это очень серьезный удар, определенный сигнал для этой группы», – считает политолог.

            Эксперт не исключает, что Абызова удалось выманить из-за рубежа поскольку им была получена какая-то гарантия. Однако он сомневается, что вслед за Абызовым последуют новые аресты в политических кругах. Скорее, по его мнению, следствие пойдет в чисто экономическом русле.

            По данным следователей, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, будучи бенефициаром ряда офшорных коммерческих организаций, Абызов вместе с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым похищали средства путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые производили и поставляли электроэнергию в Новосибирской области. Похищенные 4 млрд рублей были выведены в полном объеме за рубеж.

            Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч. 2,3 ст. 210 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество». Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ.

            Напомним, Абызов пришел в бизнес еще в начале 90-х. С 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса, а в 1998 году был назначен заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» и вошел в состав правления РАО «ЕЭС России». С 2005 по 2007 годы был генеральным директором ЗАО «УК «Кузбассразрезуголь». С августа 2007 по январь 2011 года Абызов также был председателем совета директоров ОАО «Мостотрест».

            Предполагаемая соучастница Абызова Галина Фрайденберг была вечером во вторник доставлена в Следственный комитет, сообщают соцсети. Фрайденберг руководила ликвидационной комиссией новосибирского АО «Сибэнергострой», утверждает телеграм-канал 112.

            Также канал опубликовал видеозапись, на которой, по этим сведениям, запечатлена сама Фрайденберг, заходящая в здание в сопровождении оперативных работников.

            Абызов считался самым богатым министром в истории современной России. Forbes оценивал его состояние в 1,2 миллиарда долларов. В списке этого журнала он анимал 162-е место среди самых состоятельных бизнесменов страны. При этом Абызов входит в десятку богатейших политиков страны. Правда, свою зарплату в правительстве Абызов перечислял в благотворительные фонды.

            Год назад СМИ сообщили о романе 45-летнего Абызова и 28-летней стюардессой Валентиной Григорьевой. Почти два года российский бизнесмен и чиновник Михаил Абызов скрывал отношения со стюардессой, сообщал издание Super.

            «Валентина – родная сестра модели Victoria's Secret Кати Григорьевой. Валю не раз называли самой красивой стюардессой России,

             – сообщал источник. – 28-летняя Валентина работает бортпроводницей в бизнес-классе ведущей российской авиакомпании».

            Сообщается, что разведенный чиновник увидел фото девушки в социальных сетях и решил с ней познакомиться, а вскоре представил ее бывшей жене и детям. «Наши источники уверяют, что Валентине удалось их очаровать настолько, что бывшая жена считает Григорьеву своей подругой», – утверждала пресса.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............