Забытый после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Интересно, получил ли перед приездом экс-министр некую гарантию безопасности, что рискнул вернуться в Россию?

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан в столице во вторник сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого экс-министру инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере.

Абызова подозревают в создании преступного сообщества и финансовых аферах на 4 млрд рублей, говорится на сайте Следственного комитета.

По версии следователей, Абызов вел преступную деятельность в то самое время, когда параллельно работал в правительстве. Напомним, что в мае 2012 года был назначен советником президента России и вошел в состав нового кабинета министров Дмитрия Медведева, возглавив Открытое правительство. В мае 2018 года покинул пост – в связи с упразднением самого министерства.

Президент Владимир Путин, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заранее знал о претензиях правоохранителей к Абызову, сообщает ТАСС.

Осведомленный источник «Интерфакса» пояснил, что Абызов в последнее время жил в США и Италии, а в Россию его «выманили» оперативники.

Абызов приехал «на день рождения одного из своих бывших коллег». В страну он, якобы, вернулся около недели назад, передает «Интерфакс». Но по информации другого источника, Абызова задержали во вторник по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3». Источник сообщил, что экс-министр прибыл частным самолетом.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напоминает, что Абызов считался человеком из окружения главы Роснано Анатолия Чубайса.

«Абызов с одной стороны находился в контуре премьера и проблемы у него возникли после того, как он вышел из правительства и уехал в прошлом году из России, скорее всего, понимая, что в отношении него могут быть дела», – сказал он газете ВЗГЛЯД

«Претензии, которые ему предъявляют, характерны для его предыдущего места работы, до правительства. Это не первый случай давления на топ-чиновников, которые находились частично в премьерском контуре. Например, ситуация с бизнесменами братьями Магомедовыми, которые стали терять позиции год назад», – отметил Абзалов.

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Политолог напомнил, что Открытое правительство было одним из самых влиятельных инструментов работы правительства с экспертным сообществом до формирования полноценного аналитического центра при правительстве. При этом Открытое правительство отвечало за обсуждение законодательных инициатив, за подготовку общественного процесса. Так что это очень серьезный удар, определенный сигнал для этой группы», – считает политолог.

Эксперт не исключает, что Абызова удалось выманить из-за рубежа поскольку им была получена какая-то гарантия. Однако он сомневается, что вслед за Абызовым последуют новые аресты в политических кругах. Скорее, по его мнению, следствие пойдет в чисто экономическом русле.

По данным следователей, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, будучи бенефициаром ряда офшорных коммерческих организаций, Абызов вместе с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым похищали средства путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые производили и поставляли электроэнергию в Новосибирской области. Похищенные 4 млрд рублей были выведены в полном объеме за рубеж.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч. 2,3 ст. 210 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество». Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ.

Напомним, Абызов пришел в бизнес еще в начале 90-х. С 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса, а в 1998 году был назначен заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» и вошел в состав правления РАО «ЕЭС России». С 2005 по 2007 годы был генеральным директором ЗАО «УК «Кузбассразрезуголь». С августа 2007 по январь 2011 года Абызов также был председателем совета директоров ОАО «Мостотрест».

Предполагаемая соучастница Абызова Галина Фрайденберг была вечером во вторник доставлена в Следственный комитет, сообщают соцсети. Фрайденберг руководила ликвидационной комиссией новосибирского АО «Сибэнергострой», утверждает телеграм-канал 112.

Также канал опубликовал видеозапись, на которой, по этим сведениям, запечатлена сама Фрайденберг, заходящая в здание в сопровождении оперативных работников.

Абызов считался самым богатым министром в истории современной России. Forbes оценивал его состояние в 1,2 миллиарда долларов. В списке этого журнала он анимал 162-е место среди самых состоятельных бизнесменов страны. При этом Абызов входит в десятку богатейших политиков страны. Правда, свою зарплату в правительстве Абызов перечислял в благотворительные фонды.

Год назад СМИ сообщили о романе 45-летнего Абызова и 28-летней стюардессой Валентиной Григорьевой. Почти два года российский бизнесмен и чиновник Михаил Абызов скрывал отношения со стюардессой, сообщал издание Super.

«Валентина – родная сестра модели Victoria's Secret Кати Григорьевой. Валю не раз называли самой красивой стюардессой России,

– сообщал источник. – 28-летняя Валентина работает бортпроводницей в бизнес-классе ведущей российской авиакомпании».

Сообщается, что разведенный чиновник увидел фото девушки в социальных сетях и решил с ней познакомиться, а вскоре представил ее бывшей жене и детям. «Наши источники уверяют, что Валентине удалось их очаровать настолько, что бывшая жена считает Григорьеву своей подругой», – утверждала пресса.