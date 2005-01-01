СМИ рассказали о романе экс-министра и самой красивой в России стюардессы

СМИ сообщают о романе бывшего российского министра Михаила Абызова и 28-летней стюардессы Валентины Григорьевой.

Почти два года 45-летний российский бизнесмен и чиновник Михаил Абызов скрывал отношения со стюардессой Валентиной Григорьевой, сообщает издание Super.

«Валентина – родная сестра модели Victoria's Secret Кати Григорьевой. Валю не раз называли самой красивой стюардессой России. 28-летняя Валентина работает бортпроводницей в бизнес-классе ведущей российской авиакомпании», – сообщает источник.

Сообщается, что разведенный чиновник увидел фото девушки в социальных сетях и решил с ней познакомиться, а вскоре представил ее бывшей жене и детям.

«Наши источники уверяют, что Валентине удалось их очаровать настолько, что бывшая жена считает Григорьеву своей подругой», – пишет пресса.

В мае Абызов оставил пост министра открытого правительства: как пишет РБК, политик займется неким большим государственным проектом. Кроме того, Абызов входит в десятку богатейших политиков страны. В списке Forbes занимает 162-е место среди самых состоятельных бизнесменов страны. Свою зарплату как политика Абызов перечисляет в благотворительные фонды.