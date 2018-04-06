Следствие предъявило обвинение совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедову в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову», – сообщил источник ТАСС.

В четверг Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых.

В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозреваются в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

В Кремле подчеркнули, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых не является одноразовой акцией, борьба с хищениями госсредств ведется целенаправленно и системно.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «политические пересуды» о новом составе будущего российского кабмина достигли рекордного уровня после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства.