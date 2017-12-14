Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова

Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества, также суд санкционировал арест гендиректора фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артура Максидова.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», – передает РИА «Новости» Мария Сизинцева.

Кроме того, следователь в Тверском суде заявил, что при обыске у брата миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова найдено боевое оружие.



«При обыске у Магомеда Магомедова найдено боевое оружие, документы на которое предоставлены не были», – заявил следователь.

Группа «Сумма» уже заявила, что не согласна с решением суда арестовать председателя совета директоров группы Зиявудина Магомедова и намерена его обжаловать, при этом группа уверяет, что готова сотрудничать со следствием.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), хищениях мошенническим путем (ч. 4 ст. 159) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а гендиректора компании «Интекс» из группы «Сумма» Артура Максидова – в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

«В материалах указывается, что Зиявудин Магомедов является организатором преступного сообщества. Общая сумма похищенных средств составляет около 2,5 млрд рублей», – сказала судья Мария Сизинцева, зачитывая материалы дела.

Напомним, ранее в субботу полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Сообщалось также, что гендиректора компании из группы «Сумма» Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.

В материалах суда сообщалось, что в день задержания подозреваемый в мошенничестве миллиардер Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами.

Адвокат заявил, что подозреваемый в хищениях совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов готов заплатить суду 2,5 млрд рублей залога, столько же, сколько ему вменяет следствие в виде ущерба.