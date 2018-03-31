Главу компании из группы «Сумма» Максидова заподозрили в хищениях почти на 669 млн рублей

Гендиректора компании из группы «Сумма» Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей, заявил следователь в Тверском суде Москвы.

«Действуя в составе преступного сообщества, он похитил не менее 668,9 миллиона рублей», – передает РИА «Новости» слова следователя.

Тем временем Максидов не признает вину по делу о мошенничестве и участии в преступном сообществе миллиардера Зиявудина Магомедова,.



«Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел», – заявил подозреваемый.



Напомним, ранее в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в пятницу, 30 марта, «сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах России».

По подозрению в совершении преступлений были задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов.

Сообщалось также, что полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.