Совладельцы группы компаний «Сумма» задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что в пятницу, 30 марта, «сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах России», передает РИА «Новости».

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов», – сказала Волк.

В данный момент следственным департаментом МВД России осуществляется «предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и статьей 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем)».

Дело заведено «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».