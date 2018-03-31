Совладельцев группы «Сумма» заподозрили по трем статьям УК

Полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«Магомеда Магомедова подозревают в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160). Зиявудина Магомедова подозревают по аналогичным статьям. Максидова в свою очередь, подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)», – передает РИА «Новости» слова Дзюрко.

Задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в пятницу, 30 марта, «сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах России».

«По подозрению в совершении преступлений были задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов.