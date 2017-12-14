Миллиардер Магомедов в день задержания хотел улететь в Майами

В день задержания подозреваемый в мошенничестве миллиардер Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами, говорится в материалах дела, оглашенных на заседании Тверского суда, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами», – передает РИА «Новости» материалы дела, оглашенные судьей, которыми следователь обосновывает необходимость заключения под стражу подозреваемого.

Источник сообщает также, что в материалах уголовного дела говорится, что сумма похищенных совладельцами группы «Сумма» братьями Магомедом и Зиявудином Магомедовыми средств составляет 2,5 млрд рублей.



«В материалах указывается, что Зиявудин Магомедов является организатором преступного сообщества», – заявила судья Анастасия Сихинцева, изучая материалы дела.

По ее словам, срок следствия по делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых продлен до 5 августа 2018 года.



«Изначально в конце 2014 года было возбуждено дело о мошенничестве, затем с указанным делом в одно производство были объединены ряд иных дел, в том числе в отношении братьев Магомедовых. Срок следствия по делу продлен до 5 августа 2018 года», – сказала Сихинцева.



Напомним, ранее в субботу полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Сообщалось также, что гендиректора компании из группы «Сумма» Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.