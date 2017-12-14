За миллиардера Магомедова предложили гигантский залог

Подозреваемый в хищениях совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов готов заплатить суду 2,5 млрд рублей залога, столько же, сколько ему вменяет следствие в виде ущерба, заявил представитель его защиты на заседании суда.

«На данный момент следователь говорит о сумме ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Мой доверитель в принципе готов эту сумму внести в качестве залога», – передает РИА «Новости» слова адвокати Магомедова.

Адвокат попросил не заключать своего подзащитного в СИЗО для возможности погасить ущерб.



«Следствие говорит о совершении преступления в предпринимательской сфере. Зачем же его помещать в изолятор, откуда он не сможет погасить ущерб. Вне СИЗО он это сделать сможет», – заявил адвокат Александр Вершинин.



Тем временем прокурор за заседании суда заявил, что вывел 2,5 млрд рублей за рубеж и хранит их на офшорных счетах.



«Указанные средства выведены за рубеж и находятся на офшорных счетах, принадлежащих Магомедову», – сказал прокурор, указав, что точное место хранения денег установить не удалось.



Тем временем сам Магомедов не признает вину в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.



«По обвинению – не согласен. Мой брат не имеет отношения к группе «Сумма». Все предъявленные обвинения не выносят никакой критики», – сказал он.



Ранее два фигуранта дела о хищении в компании «Сумма», совладельцем которой является Зиявудин Магомедов, были арестованы по обвинению в мошенничестве.

«Следствию удалось установить, что во внутренней переписке Зиявудина Магомедова именовали «ЗГ», и он оказывал давление на свидетелей. В частности, эта информация содержится в переписке допрошенного по делу бывшего директора «Глобалэлектросервис». Всего по делу в настоящее время находятся двое обвиняемых в мошенничестве», – передает ТАСС слова следователя.



Сообщается также, что двое фигурантов дела о хищении, совершенном совладельцами группы «Сумма», находятся в ОАЭ и заочно арестованы.

«Два фигуранта дела заочно арестованы, следствие предпринимает меры к их экстрадиции из ОАЭ», – сказал следователь в суде.



Напомним, ранее в субботу полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Сообщалось также, что гендиректора компании из группы «Сумма» Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.

В материалах суда сообщалось, что в день задержания подозреваемый в мошенничестве миллиардер Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами.