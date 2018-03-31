Суд арестовал брата миллиардера Магомедова

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова – Магомеда, подозреваемого в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», – сказала судья Мария Сизинцева, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Также суд санкционировал арест гендиректора фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артура Максидова.

Полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Сообщалось также, что гендиректора компании из группы «Сумма» Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.

В материалах суда сообщалось, что в день задержания Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами.